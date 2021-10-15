【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4386元，較前一交易日升值0.28分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4386元，1歐元對人民幣7.4652元，100日元對人民幣5.6590元，1港元對人民幣0.82764元，1英鎊對人民幣8.8029元，1澳大利亞元對人民幣4.7752元，1新西蘭元對人民幣4.5295元，1新加坡元對人民幣4.7740元，1瑞士法郎對人民幣6.9680元，1加拿大元對人民幣5.2035元，人民幣1元對0.64527馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0845俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2959南非蘭特，人民幣1元對183.85韓元，人民幣1元對0.57047阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58257沙特里亞爾，人民幣1元對48.0768匈牙利福林，人民幣1元對0.61260波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9968丹麥克朗，人民幣1元對1.3412瑞典克朗，人民幣1元對1.3125挪威克朗，人民幣1元對1.42696土耳其里拉，人民幣1元對3.1921墨西哥比索，人民幣1元對5.1531泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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