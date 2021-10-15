【時報-台北電】鐵礦石銷量降，周四BDI指數連5跌；儘管中、印及歐洲部分國家因能源危機推動了煤炭需求，促使巴拿馬型船運價小漲，但仍不足以彌補鐵礦石銷量下降的影響，令海岬型船運價挫逾4300美元，拖累波羅的海乾散貨BDI指數連續5個交易日下跌。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌144點，收5062點，跌幅2.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌526點，收8462點，跌幅5.9%；其平均日租金為每艘70181美元，減少4359美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲65點，收作4023點，漲幅1.6%，其平均日租金為每艘36204美元，增加580美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲40點，收作3542點，漲幅1.1%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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