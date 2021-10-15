【時報-台北電】料需求成長，周四歐美原油期貨反彈1%；國際能源署(IEA)於本周月報表示，石油輸出國家組織(OPEC)與盟組所組成的(OPEC+)，今年第4季產量將比原先估值再短少70萬桶/日。而明年全球石油需求預估上調21萬桶/日，總需求將達到9960萬桶/日，顯示供不應求情況加劇，看好需求將有望回到於疫情爆發前的水準。

此外，美國能源資訊署(EIA)數據指出，截至10月8日當周，汽油庫存減少200萬桶，減幅大於分析師預期，提振終場油價反彈1%；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，報每桶81.31美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.56美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.44美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.82美元，報每桶84美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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