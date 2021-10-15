【時報-台北電】料需求成長，周四歐美原油期貨反彈1%；國際能源署(IEA)於本周月報表示，石油輸出國家組織(OPEC)與盟組所組成的(OPEC+)，今年第4季產量將比原先估值再短少70萬桶/日。而明年全球石油需求預估上調21萬桶/日，總需求將達到9960萬桶/日，顯示供不應求情況加劇，看好需求將有望回到於疫情爆發前的水準。
此外，美國能源資訊署(EIA)數據指出，截至10月8日當周，汽油庫存減少200萬桶，減幅大於分析師預期，提振終場油價反彈1%；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅1%。
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，報每桶81.31美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.56美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.44美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.82美元，報每桶84美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：