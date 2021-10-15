【時報-台北電】料需求成長，周四歐美原油期貨反彈1%；國際能源署(IEA)於本周月報表示，石油輸出國家組織(OPEC)與盟組所組成的(OPEC+)，今年第4季產量將比原先估值再短少70萬桶/日。而明年全球石油需求預估上調21萬桶/日，總需求將達到9960萬桶/日，顯示供不應求情況加劇，看好需求將有望回到於疫情爆發前的水準。

　此外，美國能源資訊署(EIA)數據指出，截至10月8日當周，汽油庫存減少200萬桶，減幅大於分析師預期，提振終場油價反彈1%；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，報每桶81.31美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.56美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.44美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.82美元，報每桶84美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨 #國際油價

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
紐約近月RBOB汽油
2.4350 +0.03
紐約近月天然氣
5.687 +0.10
紐約近月黃金
1797.9 +3.20
日本近月RSS3橡膠
209.50 +1.50
倫敦三個月期銅
9984.00 +333.00
紐約近月輕質原油
81.31 +0.87
BDI綜合指數
5062 -144.00
芝加哥近月黃豆
1206.25 +11.00
芝加哥近月玉米
516.75 +4.50
倫敦近月布蘭特
84.00 +0.82
紐約近月棉花
107.1 +3.24
倫敦三個月期鎳
19294.00 +376.00

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