【時報-台北電】因全球能源價格飆升，亞洲和歐洲電力短缺，推動電價近幾周達到紀錄高點，高昂電價導致許多冶煉廠限制減少產能，總部位於比利時的Nyrstar是世界最大的鋅鉛生產商之一，周三開始旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，令供應擔憂，致倫敦(LME)鋅價週四上漲至14年來的最高水平。

有數據顯示，Nyrstar宣告將因電價高漲停產的這3家冶煉廠的年產量合計約為70萬公噸，此次減產正值LME註冊倉庫鋅庫存較低之際，LME鋅庫存減少1,475噸，至18.96萬公噸，為1月以來的最低水平。

終場周四(10/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲537美元，報每公噸36,923美元；期鎳上漲376美元，報每公噸19,294美元；期鋅上漲127美元，報每公噸3,528.5美元；期鋁上漲49美元，報每公噸3,117美元；期銅上漲333美元，報每公噸9,984美元；期鉛上漲54.5美元，報每公噸2,300美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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