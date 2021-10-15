【時報-台北電】美股昨夜在台積電及部分銀行股財報亮麗，加上上週初領失業金人數降至去年3月來最低利多激勵，四大指數攜手揚升，台股ADR也整齊收高；今早美股期指續揚，日韓股市亦延續昨日多頭氣勢走高，整體氛圍偏多。台股昨在外資終結連3賣，以及台積電(2330)法說、航海王續強等帶動下，K線也終結連3黑、收漲39.29點，盤中更一度敲門16500關，今日在國際股市一片漲聲下，三大期指率先聯袂開高，10月台指期日開盤上漲252點、為16654點，隨後大盤開高39.48點、為16426.76點。在台積電大漲逾2.5%、5日線及月線一次到位並觸及季線的激勵之下，電金傳群起而上，大盤飆漲逾250點，直取16600關。

主要權值股表現上，台積電開高為592元、矽力-KY(6415)開高在4,010元、信驊(5274)開平為2,260元、力旺(3529)開高在2,125元、大立光(3008)開低為1,965元、鴻海(2317)開高在108元、聯發科(2454)開高為853元、聯電(2303)開高在58.3元。

美股周四受企業財報報喜帶動，四大指數全面揚升，收盤道指漲534.75點，或1.56%，收34,912.56點；那指漲251.79點，或1.73%，收14,823.43點；標普500指數漲74.46點，或1.71%，收4,438.26點；費半指數漲98.5點，或3.08%，收3,291.2點。個股方面，Coinbase漲5.36%、蘋果漲2.02%、Alphabet漲2.59%、微軟漲2.17%、沃爾格林聯合博姿漲7.43%、莫德納漲3.23%、聯合健康漲4.17%、陶氏化學漲3.22%、開拓重工漲2.85%、英特爾漲3.14%、NVIDIA漲3.85%、應用材料漲3.01%、美光漲2.14%、高通漲2.9%；台積電ADR漲2.35%、日月光ADR漲2.10%、聯電ADR漲0.79%、中華電信ADR漲0.03%。

台股周四在台積電(2330)翻紅為法說暖場，加上航運股續彈下，大盤盤中一度攻上16519.96點、大漲171.97點，站回5日線，惟臨收空軍突襲電金部分權值個股，指數漲點迅速縮減，但仍終結日K線連3黑、收漲39.29點，為16387.28點，成交金額稍減至2567.86億元。籌碼面，外資轉買超34.29億元，投信買超9.66億元，自營商賣超8.38億元，三大法人買超35.57億元。

分析師表示，台股反彈量能無法放大，股價上漲延續性不足，市場呈「類股輪動格局」，而區間累計跌幅已大、下檔具年線支撐且技術指標低檔交叉，再啟彈勢機率高，投資人可挑選少量跌深股搶短。另，目前市場匯率、利率尚未定錨，資金仍有撤出新興市場疑慮，短線上台股投資宜關注兩大關鍵密碼，一是台股市值能否守穩50兆元，二是台積電市值能否重回15兆元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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