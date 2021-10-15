美股周四大漲，台股今(15日)開盤以16426.76點開出，指數開高走高，一舉衝上16600點，來到16657.65點，大漲270點，台積電法說會獲肯定，開盤即大漲19元，以592元開出，漲逾3%。

晶圓代工龍頭台積電14日法說會公布第3季合併營收4146.71億元，歸屬母公司稅後淨利1562.59億元，均創歷史新高，每股淨利6.03元也優於預期，預期第4季營收及毛利率仍會持續成長，全年美元營收可望較去年成長24%，產能吃緊將延續到2022年，法人看好法說正向。

美國企業財報與就業數據都優於預期，美股4大指數勁揚，道瓊工業指數上漲534.75點，漲幅1.56%，以34912.56點作收；標準普爾500指數上漲74.46點，漲幅1.71%，收在4438.26點；那斯達克指數上漲251.80點，漲幅1.73%，收在14823.43點；費城半導體指數上漲98.49點，漲幅3.08%，收在3291.24點。

台股ADR部分，台積電ADR勁揚2.35%，聯電ADR上漲0.79%，日月光ADR也上漲2.1%。

台股14日開高震盪，終場收在16387.28點，漲39.29點，成交值2563億元，三大法人合計買超31.01億元，其中，外資及陸資買超34.29億元，投信買超5.10億元，自營商賣超8.38億元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意