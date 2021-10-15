時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/15

黃金 1795.07

白銀 23.48

白金 1055.50

鈀金 2124.10

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#亞洲貴重金屬 #黃金

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