【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數198.96點，漲0.69點；總計445家漲、62家跌、45家持平；委買845071張、委賣225946張；總成交值4.25億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #加權指數

延伸閱讀