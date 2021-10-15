【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16426.76點，漲39.48點；總計651家漲、69家跌、80家持平；委買4160311張、委賣1660311張；總成交值34.91億元。

(時報資訊)

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