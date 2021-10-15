【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲252點，為16654點，金融期及電子期攜手開高。
永豐期貨指出，台指期週四上漲84點至16405點。價差方面，台指期轉為正價差17.72點，電子期轉為正價差0.95點，金融期轉為正價差3.14點。現貨部分，三大法人買超30.99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2161口至-8812口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2309口至-16127口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少362口至-4124口。
永豐期貨表示，技術面觀察，台股開高震盪留長上影線紅k作收，未能收復五日線，顯示上檔壓力仍強，投資人操作上宜審慎評估。
(時報資訊)
#台指期
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