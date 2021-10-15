【時報記者任珮云台北報導】專注電競硬體領域的微星(2377)，宣布推出MSI Radeon RX 6600 MECH 2X顯示卡，新顯示卡建立在突破性的AMD RDNA 2遊戲架構之上，旨在實現效能和能效的最佳平衡。提供32 MB高效能AMD Infinity Cache、8GB GDDR6記憶體、AMD Smart Access Memory 1和其他進階功能，為中端市場帶來下個世代的桌機遊戲體驗。同時也支持AMD FidelityFX Super Resolution2開源的空間放大解決方案，該解決方案可提高幀率，同時提供高解析度1080p的遊戲體驗。
微星MECH系列以MSI Radeon RX 6600 MECH 2X顯示卡回歸，配備了MSI TORX FAN 3.0。以效能為主軸的MECH設計提供了可完成任何任務的基本要素，無論是為了遊戲還是為了工作。強大的冷卻系統、髮絲紋設計的加強背板和堅固的工業設計使MECH顯示卡適用於任何PC架構。
MSI Radeon RX 6600 MECH 2X顯示卡具有以下三大特點：一、TORX FAN 3.0風扇保持一貫高性能散熱的能力。二、Zero Frozr 如同暴風雨前的平靜，讓風扇保持靜止和安靜，直到冷卻為止。三、大量的導熱墊片為PCB提供額外的散熱效能。
微星9月營收達192.03億元，創下單月營收歷史新高，受惠於主機板、顯示卡及筆電等三大主力業務動能成長，微星今年累計前九個月營收達1465.33億元、年增40.09%。為響應行政院振興經濟政策，微星宣布推出「振星五倍券」優惠方案，以三大業務各自不同的產品線推出相應不同的優惠方案。
(時報資訊)
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