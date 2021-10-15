台灣1700多檔上市櫃股票中，符合連續配息10年且年配息金額大於0.5元的股票約400檔，僅佔四分之一，其他1300檔大多是配息年份斷斷續續或配息金額忽高忽低不夠穩定，再加上部分股票產業前景不明朗、流動性不佳、市值太小、股價高攀不起，還不如一檔0056傻傻存。

如果007系列作品是諜報電影的代表作，那麼0056就是存股領息的最佳代名詞。今年以來疫情與通膨反覆干擾台股表現，導致大盤高低震盪逾3000點，不過股市波動加大，反而吸引投資人逆勢加碼0056，受益人數從年初約35萬人一路成長破50萬人，規模也由年初不到700億元狂飆破千億，晉升第二檔千億台股ETF。0056連續配息10年，連續填息10年，同時兼具低價特性，是台灣存股族人手一檔的長期存股標之一。

若在2011年第一天以200萬元買進71張0056，截至2020年底累積領取95萬元股息，平均每月有近8000元的股息收入，且0056年年填息、淨值持續走高，投資人不僅領取豐厚股息，帳面也有正報酬。0056今年即將寫下連十一年配息的輝煌紀錄，預計每單位配息1.8元，投資人可望再進帳12萬元，過去11年領息金額加總超過百萬！

0056受50萬受益人青睞的原因不僅是連年配息，成立以來股價表現平穩向上也是一大主因。一個景氣循環週期大約是10年，0056成立於2007年底，迄今已逾13年，走過完整景氣循環歷久不衰。成立初期迎來金融海嘯、歐債危機和中國股市融斷；近年遭逢中美貿易戰與新冠疫情衝擊，不過0056均能逐步收復失土，股價表現持續穩步走高。

長期存股族可以運用0056捕捉預期最高殖利率的個股，自動汰弱留強掌握一籃子優質股票的豐沛股息，而社會新鮮人或收入有限的小資族則可以透過定期定額或零股投資方式累積單位數，參與0056年度除息盛會。

(時報資訊)