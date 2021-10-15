【時報記者王逸芯台北報導】新冠疫情橫掃全球，其中最顯著的變革便是「數位轉型」，這波「數位轉型」的浪潮更帶動了萬物連網、高效運算及傳輸等未來技術趨勢的演進，更突顯了資訊安全的重要性，對此，是德科技也針對「啟動萬物連網大趨勢」、「駕馭數位轉型大浪潮」、「建構安全防護網」等三大科技趨勢議題提出觀察與建議。

是德科技表示，過去的18個月裡，快速、可靠的網路連結已成為數位轉型的重要命脈，而5G布建後所展現的強大威力也加速推動各行各業的數位轉型。其中，網路現代化、新的使用案例和商業模式，以及6G 演進為當今和未來通訊產業的三大發展主軸。以網路現代化而言，為了滿足消費者和企業對網路連結、高頻寬和低延遲的要求，新型態的網路將以軟體為核心，透過虛擬或和自主管理以更低的成本提供更大規模的網路連結。對行動網路業者而言，消費性無線通訊仍占年營收的70%以上，然而，未來隨著垂直市場和工業應用的新發展及新的商業模式產生，將帶來新的成長動能。

根據Ericsson預估2026年，5G用戶數將增加到30億人以上，同時許多市場專家預測，屆時有超過50%的行動數據將透過5G網路傳輸，也預計將推動市場的快速成長。在行動雲端遊戲方面，將以41%的年複合成長率(CAGR)成長，而新的工業使用案例，預估到2028年市場規模可達到1兆美元，其他包括可促進自駕車市場的連網交通運輸、低軌道(LEO)衛星及「關鍵型 IoT」等都將在5G驅動下持續大步邁進，甚至創造出利潤豐厚的全新市場。而到2031年，6G網路將透過應用、運算和通訊，將實體、數位和人類整合在一起，形成萬物連網，因此6G必須具備更高的精密度，以便偵測並消除威脅，同時增強威脅防禦能力和企業復原力。

彭博、麥肯錫和其他市場調查機構的研究顯示，大多數企業認為疫情將數位轉型的速度縮短了3到7年，平均而言，轉型速度加快了5.3年。為克服加速轉型的挑戰，企業除了完善網路連結外，需先釐清業務策略，以便滿足客戶的需求。 在推展客戶導向式策略時，清楚定義客群、了解客戶未被滿足的需求以及哪些誘人的產品，及可為客戶提供真正價值。接下來選擇最適合的數位平台、架構及技術來發展出新的使用案例或商業模式。

然而，是德科技點出，數位架構仍有些新挑戰需先克服。首先，使用者對頻寬的需求有增無減，包括動態互動式體驗、遠距醫療等，越來越多的裝置開始傳送並接收更豐富的內容，而物連網裝置和機器對機器的通訊的大幅成長，也是其中主要的驅動因素。

(時報資訊)