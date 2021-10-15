【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)全球新品發表會，端出全新產品，VIVE Flow沉浸式VR眼鏡，董事長暨執行長王雪紅說道：「VIVE Flow代表了下一世代科技的進化，VIVE Flow將於11月正式上市，也為宏達電VR領域再添利器。」

王雪紅表示，隨著VIVE Flow的上市，HTC正在將科技應用帶往全新領域，我們關注的不是做了什麼，而是我們真正的感受。HTC持續創新致力為人們創造美好生活，因此協助人們保持身心靈的健康一直是我們關注的事情，而VIVE Flow則是幫助人們建構理想生活情境的絕佳沉浸式VR眼鏡。

她進一步表示，無論是從事冥想、舒展運動、腦力開發訓練、觀賞最喜歡的串流影音，甚至利用 VIVE Sync在虛擬實境中與朋友或同事聊天會面，都能透過這台輕巧、簡約、可隨身攜帶的新世代產品來滿足。VIVE Flow代表了下一世代科技的進化，也讓我們對於迎向更美好的生活有了更全面的觀點。

VIVE Flow僅重189公克，其獨特的動態平衡雙軸設計和柔軟的獨家專利的臉部襯墊能完美貼合不同的頭型，並可輕鬆收折便於攜帶。VIVE Flow的臉部襯墊設計源自廣受好評的VIVE Focus 3，採用磁吸式連接，在多人分享使用的情境下，能以更簡單又便捷的方式替換。VIVE Flow內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，並加以調整取得清晰視野；另外搭配冷循環通風系統，透過冷卻系統將熱能排出，長時間使用都能保持涼爽。

VIVE Flow開創前所未有的行動沉浸體驗，內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，創造無與倫比的極致視覺體驗，同時內建頂級揚聲器與降噪麥克風，帶來清晰乾淨且身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。

HTC VIVE同時發表與VIVE Flow一同搭配使用的全新Viveport訂閱專案Infinity Vista，月租費168元，提供Viveport平台上各種沉浸式應用內容。

VIVE Flow售價為14,990元，10月14日起至10月31日於官網展開全球預購活動，VIVE Flow將於11月正式上市。

(時報資訊)

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