時報-商情早報

1.美元走軟，帶動紐約期金連3漲。

2.LME：10/14期銅收9984.00美元/公噸，漲333.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.87美元，每桶為81.31美元。

4.西德州原油上漲0.76美元，每桶為81.43美元。

5.10/14BDI運費指數為5062.00。

6.10/14SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲1.10美分。

7.NYCE：12月棉花漲3.24美分，每磅為107.10美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲3.70美元，每公噸為317.10美元。

9.10/14TRJ-CRB上漲2.43，為238.13。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)14日收盤均價2.66美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走軟，帶動紐約期金連3漲；因美元走軟，減少黃金持貨成本，以及美國公債殖利率下降，提振黃金避險需求，帶動期金價格上揚，為連續3個交易日上漲，並堅持於1個月高點，另外白金漲近3%，鈀金漲逾2%；周四(10/14)收盤報價，12月黃金漲3.2美元，報每盎司1797.9美元，12月白銀漲0.31美元，1月白金漲28.1美元，12月鈀金漲44.8美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，鋅價漲至14年高點；因全球能源價格飆升，亞洲和歐洲電力短缺，推動電價近幾周達到紀錄高點，高昂電價導致許多冶煉廠限制減少產能，總部位於比利時的Nyrstar是世界最大的鋅鉛生產商之一，周三開始旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，令供應擔憂，致倫敦(LME)鋅價週四上漲至14年來的最高水平。終場周四期鋅上漲127美元；期錫上漲537美元；期鎳上漲376美元；期鋁上漲49美元；期銅上漲333美元；期鉛上漲54.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料需求成長，周四歐美原油期貨反彈1%；國際能源署(IEA)於本周月報表示，明年全球石油需求預估上調21萬桶/日，看好需求將回到疫情爆發前的水準；此外，美國能源資訊署(EIA)數據指出，上周汽油庫存減少200萬桶，提振終場油價反彈1%；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.87美元，漲幅1.1%，報81.31美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.82美元，漲幅1%，報84美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運輸量降，周四BDI指數連5跌；儘管中、印及歐洲部分國家因能源危機推動了煤炭需求，促使巴拿馬型船運價小漲，但仍不足以彌補鐵礦石銷量下降的影響，令海岬型船運價挫逾4300美元，拖累波羅的海乾散貨BDI指數連續5個交易日下跌；其中最新報價BDI指數下跌144點，收5062點，跌幅2.8%；BCI指數下跌526點，收8462點，跌幅5.9%；BPI指數上漲65點，收作4023點，漲幅1.6%；BSI指數上漲40點，收作3542點，漲幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周四亞洲天然橡膠期貨多數收漲，僅日本期膠下跌，因投資人擔憂全球製造業活動趨緩，進而拖累經濟復甦速度，引發投資人鎖定利潤，為連續第2天下跌，而上海期膠則受到國際油價漲勢支撐，尾盤呈止跌回升；大阪OSE交易所指標3期貨跌近0.6 %，報每公斤224日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.6%，報每公斤188.7美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.55%，收於每噸14515元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨全收揚，其中玉米和大豆期價小漲，在前兩個交易日，因美國糧食供應預測高於預期而大幅下跌後獲得支撐，分析師預期，收穫季節的供應壓力，並導致期貨價格暴跌後，令投資者出現買盤進場，小麥期貨在強勁需求和供應收緊的支撐下，小幅上漲，終場11月大豆漲11美分，報1206.25美分， 12月玉米漲4.5美分，報516.75美分，12月小麥漲6美分，報724.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周四紐約棉花期貨止跌反彈，終止連4黑；因技術性買盤，以及投資人重返商品市場買氣，期棉在跌至每磅103美分後，出現支撐買盤回補，終止連4天跌勢，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨漲逾3 %，報每磅107.1美分，3月棉花期貨漲3.1 %，收盤每磅104.95美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價停漲走跌，顆粒需求稍有趨緩，買氣相對減少，動能疲弱，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.05%，報3.856美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.04%，報2.657美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.466美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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