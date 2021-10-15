【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)9月自結合併稅前淨利0.22億元，其中匯損36億元，主要受到晶片短缺、塞港缺艙、運費高漲、9月大陸限電調整產能等因素，東陽表示，期待10月洛杉磯港塞港情況逐漸好轉，可望緩解年底旺季需求的輸運量，以增加出貨量。累計前3季合併稅前淨利為5.79億元，前3季匯兌損失1.13億元，每股稅前盈餘1.04元。

　東陽AM事業部分，持續受到貨櫃缺櫃因素影響，目前訂單能見度約僅有2個星期，由於客戶庫存水位已低，且美國政府要求加州24小時加班抒解塞港情況，預估東陽第4季拉貨力道將增強，法人預估AM事業營收季增可達5到10％。

大陸OE事業部分，汽車晶片短缺問題第4季會部分改善，而限產限電問題目前對汽車產業鏈影響不大，大陸第4季仍存在旺季效應，今年東陽大陸OE事業希望損平。

(時報資訊)

#東陽 #塞港 #EPS

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