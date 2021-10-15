【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國9月消費者物價攀升及能源價格飆升，未來幾個月物價可能再上漲，恐逼使美國聯邦準備理事會(FED)更快採取行動讓政策正常化，而且美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的9月會議紀錄幾乎確認刺激措施在今年開始縮減，周四支撐美元；此外，路透調查顯示日本企業強烈希望政府制定規模至少900億美元追加預算，恐加重債務負擔。

並據日本央行(BOJ)審議委員野口旭稱，即使經濟從新型冠狀病毒(COVID-19)疫情打擊中反彈，BOJ仍需維持大規模刺激措施，加強日本撤出危機模式政策措施將落後的預期，而且民意調查顯示日本首相岸田文雄上任以來獲得不錯公眾支持，將解散國會，為月底選舉舖路，實現其保住眾議院多數席位目標，政治不確定性令日圓受阻，美元兌日圓穩守113.20低點。

隨後數據顯示日本8月工業生產修正較前月跌3.6%削弱日圓，而且美國9月最終需求生產者物價指數(PPI)分別較前月與上年同期漲0.5%及8.6%，創九個月來最小漲幅，但上周初請領失業金人數降至29.3萬，而且聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德認為高通貨膨脹不會像許多FED決策者預期般迅速回落，敦促FED加快步伐縮減購買公債計畫，推升美元兌日圓至113.71高點。預估今日美元兌日圓支撐於113.40-60，阻力於114.20-40。

2.EUR/US

昨日紐西蘭央行(RBNZ)副總裁巴斯坎德警告，該國快速經濟復甦仍面臨COVID-19及不可持續的房屋價格水平風險，金融部門需要避免承擔過多債務，並據澳洲央行(RBA)副總裁德貝爾稱澳洲未看到美國及英國那種明顯的薪資和通貨膨脹壓力，而且澳洲公布9月失業率升至4.6%，但就業人口減少13.8萬人為連續兩個月銳減，但較長期美國公債收益率回落壓抑美元，扶助澳幣和紐元持穩，帶動歐元兌美元升至1.1624高點。

據德國經濟部在月度報告中表示，政府預計原材料瓶頸將繼續拖累工業，但得益於服務業增長，經濟產出在第三季仍可能顯著增長，並歐洲央行(ECB)管理委員會委員克諾特稱，歐元區短期和中期通貨膨脹可能超過預期，為ECB明年3月結束緊急購買公債計畫提供理據，但ECB總裁拉加德重申歐洲通貨膨脹急升不會產生過大影響，打擊歐元兌美元回吐至低點1.1582。預估今日歐元兌美元支撐於1.1560-80，阻力於1.1640-60。

3.GBP/US

周四英國皇家測量師協會(RICS)公布9月房屋價格差值降至正68，房價增長略有放緩，並據英國最大雞肉生產商稱，因供應鏈成本飆升，食品價格通貨膨脹可能達兩位數，而且英國貸款機構預計今年第四季貸款供應將增加，提振英鎊兌美元自1.3652低點上漲。

隨著英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅及曼恩相繼對升息持反對立場，但市場聚焦英國可望避免與歐盟發生貿易戰及預計BOE今年或將加息，推動英鎊兌美元漲至1.3734高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3630-50，阻力於1.3720-40。

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