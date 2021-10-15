【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根士丹利、聯合健康集團（UnitedHealth）等公司在發布強勁的財報後走高，以及最新公布的就業和通膨數據緩解投資人對升息前景的擔憂，周四美股四大指數同步大漲，標普500指數創下3月初以來最大單日百分比漲幅。

最新公布的數據顯示，上周初次請領失業給付人數跌至近19個月來新低，以及美國9月生產者物價通膨放緩，亦為市場的樂觀情緒加溫。

投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz表示，在整個9月、甚至上周讓市場感到擔憂的利空因素可能已經減弱，如通膨、利率升高和Delta變種病毒等。這不代表一切都過去了，但至少暫時能相信事情正走在正確的方向。

周四收盤，道瓊工業指數漲534.75點或1.56%，為34,912.56點，創下7月20日來最大單日百分比漲幅。

標普500指數收漲74.46點或1.71%，為4,438.26點，創下3月5日來最大單日百分比漲幅。

那斯達克指數漲251.79點或1.73%，為14,823.43點，創下5月20日來最大單日百分比漲幅。

本周美股三大指數可望收高，標普500指數和道瓊指數目前較歷史高點下跌約2%，那斯達克指數跌約4%。

大盤普遍走高，標普500指數11大類股全面上揚，僅非必需消費品類股漲幅不及1%。原材料股大漲2.42%，漲幅最大。

科技股勁揚2.28%，給標普500指數帶來的提振最大，微軟、蘋果、谷歌母公司Alphabet漲幅均超過2%。美國10年期指標公債殖利率下跌，激勵科技股走高。

花旗、美國銀行和摩根士丹利上季獲利意外強勁，股價同步走高。在經濟持續復甦之際，這些華爾街大行得以釋放更多為這場大流行病提列的損失準備金，而強勁的併購交易、股權融資和交易業務帶動獲利增長。標普金融股收漲1.71%，銀行股指數漲1.5%。

以營收計為全球第二大健保和衛生資訊科技公司聯合健康大漲4.2%。受惠於藥品福利管理部門Optum的強勁表現，聯合健康上修經調整後全年獲利預測。

莫德納（Moderna）收漲3.2%，此前美國食藥管理局（FDA）的疫苖專家小組表決通過，建議批准讓65歲以上及患有嚴重疾病的高風險族群接種莫德納新冠疫苗加強劑的緊急使用授權。

連鎖藥局沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）上季營收和調整後獲利優於市場預期，並上修長期成長率至介於11%～13%，股價應聲大漲7.4%。

台積電第三季業績和第四季展望均優於市場預期，ADR上漲逾2%。其他晶片股亦表現強勁，費城半導體指數大漲3.08%。

(時報資訊)