【時報-台北電】美元走軟，帶動紐約期金連3漲；因美元走軟，減

少黃金持貨成本，以及美國公債殖利率下降，提振黃金避險需求，

帶動期金價格上揚，為連續3個交易日上漲，並堅持於1個月高點，

另外白金漲近3%，鈀金漲逾2%。(編輯整理：王馨慧)

時報- 10/14NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/14 10/13 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1797.90 1794.70 +3.20

12月白銀(美元/盎司) 23.48 23.17 +0.31

1月白金(美元/盎司) 1052.30 1024.20 +28.10

12月鈀金(美元/盎司) 2150.90 2106.10 +44.80

(商品行情網)

(時報資訊)

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