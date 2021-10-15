人到中年，若現在只領死薪水、沒太多投資概念、未來等拿領勞保勞退，可能都做過退休後入不敷出的惡夢。 專家估，退休後每人每月至少要有3萬元才算基本，依此至少需準備740萬元-1080萬元退休金才好養老。但要怎樣做到？專家提點，關鍵步驟就是「即刻起」執行除債計畫，特別要設法在退休前還清房貸。

根據勞動部統計，國人平均退離勞動市場的年齡是男性64.6歲、女性61歲，而內政部公告的資料顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，等於退休後還有13-23年的無薪日要過；而勞工規劃退休後的生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」以及「勞保老年給付」。

知名理財作家、曾在金融業服務過，現為廣播節目《財經早知道》主持人的羅際夫表示，退休時機因個人財務狀況以及生活條件而不同，但應具備以下3大條件，才有資格談退休，其中最重要的就是「不要有負債」：

第一，必須沒有任何債務。羅際夫說，包括房貸、車貸、信用卡循環利息，甚至是親友間的借貸，都必須處理乾淨，一樣都不能留，否則，如果帶著負債退休，將永無寧日。

第二，退休最好有一戶自住的房子。他說，買房的確不容易，但根據行政院主計總處家庭收支調查顯示，2020年住宅自有率為84.68%，顯示許多人仍可能有一戶自宅。退休前要規劃還清這一戶自宅的房貸。

第三，家中不能有「啃老族」。有些人沒辦法按計劃退休，或一直擔心退休後錢不夠用，其實是因家中有啃老族，因此退休前要讓子女能自立，不要當「孝」子，否則再多退休金也枉然。

現在可以來算退休後每月應有多少錢才夠用？根據行政院主計總處調查，2020全台平均每人每月消費支出為2萬3262元，以台北市3萬713元最高，其次是新竹縣2萬6661元，以及新竹市2萬6455元。勞保、勞退部分，假如以25歲月薪3萬元來試算，65歲每月可領回1萬8786元，勞退則是60歲即可領回，每月可領7660元，合計每月可領回2萬6446元。

羅際夫表示，退休後如果抓一個月3萬元生活費，一年12個月就是36萬元，假設65歲退休，再活20年，就需要720萬元，如果怕太少，可以拉長準備30年所需的費用，就是1080萬元。這數據與每月可領約2.6萬元計算，與前述累計720-1080萬元差距不算大，原則上，從開始工作起，每個月設法存個1萬元，應該做得到。

當然，有人會懷疑這樣夠用嗎？現在物價上漲，不用考慮通貨膨脹嗎？羅際夫表示，這筆退休金不是退休第一天、第一年就會用完，更別忘了可能還有一戶老房子，必要時房子總能變現。

(時報資訊)