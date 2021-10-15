人到中年，若現在只領死薪水、沒太多投資概念、未來等拿領勞保勞退，可能都做過退休後入不敷出的惡夢。 專家估，退休後每人每月至少要有3萬元才算基本，依此至少需準備740萬元-1080萬元退休金才好養老。但要怎樣做到？專家提點，關鍵步驟就是「即刻起」執行除債計畫，特別要設法在退休前還清房貸。
根據勞動部統計，國人平均退離勞動市場的年齡是男性64.6歲、女性61歲，而內政部公告的資料顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，等於退休後還有13-23年的無薪日要過；而勞工規劃退休後的生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」以及「勞保老年給付」。
知名理財作家、曾在金融業服務過，現為廣播節目《財經早知道》主持人的羅際夫表示，退休時機因個人財務狀況以及生活條件而不同，但應具備以下3大條件，才有資格談退休，其中最重要的就是「不要有負債」：
第一，必須沒有任何債務。羅際夫說，包括房貸、車貸、信用卡循環利息，甚至是親友間的借貸，都必須處理乾淨，一樣都不能留，否則，如果帶著負債退休，將永無寧日。
第二，退休最好有一戶自住的房子。他說，買房的確不容易，但根據行政院主計總處家庭收支調查顯示，2020年住宅自有率為84.68%，顯示許多人仍可能有一戶自宅。退休前要規劃還清這一戶自宅的房貸。
第三，家中不能有「啃老族」。有些人沒辦法按計劃退休，或一直擔心退休後錢不夠用，其實是因家中有啃老族，因此退休前要讓子女能自立，不要當「孝」子，否則再多退休金也枉然。
現在可以來算退休後每月應有多少錢才夠用？根據行政院主計總處調查，2020全台平均每人每月消費支出為2萬3262元，以台北市3萬713元最高，其次是新竹縣2萬6661元，以及新竹市2萬6455元。勞保、勞退部分，假如以25歲月薪3萬元來試算，65歲每月可領回1萬8786元，勞退則是60歲即可領回，每月可領7660元，合計每月可領回2萬6446元。
羅際夫表示，退休後如果抓一個月3萬元生活費，一年12個月就是36萬元，假設65歲退休，再活20年，就需要720萬元，如果怕太少，可以拉長準備30年所需的費用，就是1080萬元。這數據與每月可領約2.6萬元計算，與前述累計720-1080萬元差距不算大，原則上，從開始工作起，每個月設法存個1萬元，應該做得到。
當然，有人會懷疑這樣夠用嗎？現在物價上漲，不用考慮通貨膨脹嗎？羅際夫表示，這筆退休金不是退休第一天、第一年就會用完，更別忘了可能還有一戶老房子，必要時房子總能變現。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：