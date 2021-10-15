【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211014)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

聯電(2303) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 中菲行(5609) 頎邦(6147)

京元電子(2449) 環球晶(6488) 至上(8112) 聯茂(6213) 光洋科(1785)

立敦(6175)

2.連續賣超四日的股票：

富強鑫(6603) 創惟(6104) 臺企銀(2834) 中興電(1513) 旺宏(2337)

中石化(1314) 國喬(1312) 南紡(1440) 景碩(3189) 瑞昱(2379)

新美齊(2442) 凱崴(5498) 奇鋐(3017) 力致(3483) 晶技(3042)

3.連續賣超三日的股票：

新普(6121) 精確(3162) 亞電(4939) 遠東銀(2845) 金寶(2312)

東元(1504) 裕隆(2201) 力成(6239) 聯發科(2454) 台化(1326)

東聯(1710) 遠東新(1402) 新纖(1409) 力鵬(1447) 中纖(1718)

基泰(2538) 義隆(2458) 伍豐(8076) 台橡(2103) 金麗-KY(8429)

光環(3234) 擎亞(8096) 華通(2313) 禾昌(6158) 僑威(3078)

瑞儀(6176) 越峰(8121) 雙鴻(3324) 元山(6275) 廣穎(4973)

長興(1717) 旭品(3325) 閎康(3587)

4.連續賣超二日的股票：

可成(2474) 中鋼(2002) 由田(3455) 大江(8436) 立端(6245)

高技(5439) 福邦證(6026) 緯創(3231) 精英(2331) 橘子(6180)

聯成(1313) 裕民(2606) 原相(3227) 富喬(1815) 台燿(6274)

樺晟(3202) 中光電(5371) 光聯(5315) 晶采(8049) 元太(8069)

協禧(3071) 順達(3211) 聚和(6509)

5.轉買為賣的股票：

華碩(2357) 元大金(2885) 台塑化(6505) 台泥(1101) 佳世達(2352)

永捷(4714) 揚明光(3504) 中美實(4702) 彩晶(6116) 開發金(2883)

華南金(2880) 永豐金(2890) 三商壽(2867) 台中銀(2812) 微星(2377)

大同(2371) 貿聯-KY(3665) 台聚(1304) 長榮(2603) 華航(2610)

長榮航(2618) 世紀鋼(9958) 大亞(1609) 茂迪(6244) 智原(3035)

偉詮電(2436) 欣銓(3264) 燦坤(2430) 昇達科(3491) 信音(6126)

康舒(6282) 東浦(3290) 廣運(6125) 安碁(6174) 威健(3033)

和益(1709)

6.賣超前20名：

金融股：

開發金(2883) 臺企銀(2834) 元大金(2885)

電子股：

聯電(2303) 台達電(2308) 彩晶(6116) 中華電(2412) 揚明光(3504)

日月光投控(3711) 聯發科(2454)

傳產股：

長榮航(2618) 長榮(2603) 大同(2371) 和桐(1714) 中石化(1314)

和益(1709) 中纖(1718) 中鋼(2002) 永光(1711) 華航(2610)

(時報資訊)

#外資賣超

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