【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211014)

1.外資連續買超五日以上的股票：

大國鋼(8415) 台新金(2887) 中壽(2823) 英業達(2356) 台塑(1301)

台肥(1722) 榮剛(5009)

2.連續買超四日的股票：

技嘉(2376) 泰鼎-KY(4927)

3.連續買超三日的股票：

聯亞(3081) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 陽明(2609) 中鴻(2014)

燁輝(2023) 聯合再生(3576) 南茂(8150) 宣德(5457) 台康生技(6589)

志信(2611)

4.連續買超二日的股票：

鴻海(2317) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 宏碁(2353) 東捷(8064)

晶宏(3141) 台揚(2314) 台灣高鐵(2633) 宜鼎(5289) 新光鋼(2031)

盛餘(2029) 第一銅(2009) 建漢(3062) 合庫金(5880) 新光金(2888)

宏遠證(6015) 廣達(2382) 仁寶(2324) 宏捷科(8086) 凌陽(2401)

華新(1605) 華夏(1305) 萬海(2615) 東森(2614) 台航(2617)

允強(2034) 彰源(2030) 聚亨(2022) 官田鋼(2017) 世界(5347)

盛群(6202) 敦泰(3545) 宏齊(6168) 旺矽(6223) 光寶科(2301)

信昌電(6173) 遠雄港(5607) 天鈺(4961) 驊訊(6237) 燁興(2007)

大田(8924)

5.轉賣為買的股票：

正新(2105) 中信金(2891) 亞泥(1102) 明基材(8215) 友達(2409)

群創(3481) 誠美材(4960) 建錩(5014) 金居(8358) 鈊象(3293)

統振(6170) 正德(2641) 光頡(3624) 中航(2612) 晶心科(6533)

中天(4128) 漢磊(3707) 振曜(6143) 精華(1565) 同致(3552)

國光生(4142) 大聯大(3702) 中華化(1727) 新興(2605) 榮運(2607)

華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 四維航(5608) 台驊投控(2636)

東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 友訊(2332) 中工(2515) 中美晶(5483)

合晶(6182) 群聯(8299) 新唐(4919) 南亞科(2408) 威剛(3260)

鈺創(5351) 穩懋(3105) 榮成(1909) 永豐餘(1907) 正隆(1904)

東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363) 力旺(3529) 華泰(2329)

光罩(2338) 華東(8110) 富鼎(8261) 台郡(6269) 霖宏(5464)

欣興(3037) 精星(8183) 嘉聯益(6153) 南電(8046) 良維(6290)

飛宏(2457) 一詮(2486) 均豪(5443) 英濟(3294) 光磊(2340)

光鼎(6226) 久元(6261) 廣宇(2328) 優群(3217) 廣明(6188)

先進光(3362) 華新科(2492) 華容(5328) 萬潤(6187) 台嘉碩(3221)

強茂(2481) 台半(5425) 朋程(8255) 普誠(6129) 晶焱(6411)

熱映(3373) 富旺(6219) 禾瑞亞(3556) 合一(4743) 長科*(6548)

宏泰(1612) 界霖(5285)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 中信金(2891) 國泰金(2882)

電子股：

群創(3481) 華邦電(2344) 南亞科(2408) 台半(5425) 宏碁(2353)

泰鼎-KY(4927)

傳產股：

陽明(2609) 華夏(1305) 台玻(1802) 華新(1605) 萬海(2615)

四維航(5608) 燁輝(2023) 益航(2601) 台驊投控(2636) 榮運(2607)

東森(2614)

(時報資訊)

#外資買超

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