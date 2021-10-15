小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，第三季財報公布在即，航運、鋼鐵、面板、記憶體、IC設計等指標股跌勢慘重、本益比偏低，短線有望出現技術性反彈，投資人可進場搶短，其中貨櫃三雄自7月初高點一路下挫，大量散戶心碎認賠，惟隨股價下殺，長榮、陽明、萬海本益比已經大降至2.6、2.3、4.4倍，吸引法人進場掃貨。
【1】跳樓大拍賣 12檔法人狂抄底
台股跌深，法人「狂抄底」！台股資金14日回流跌深股，股價「打到骨折」的貨櫃三雄「絕地大反攻」，陽明（2609）獲法人連三日買超3.82萬張，股價漲逾4％；記憶體華邦電（2344）、南亞科（2408）也獲逾萬張買盤加持，12檔9月來跌逾一成「跌深股」法人按讚、領軍反彈。
【2】Q4會更好 台積Q3營收、獲利雙創高
晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第三季財報，合併營收4146.71億元，歸屬母公司稅後淨利1562.59億元，同步創下歷史新高，每股淨利6.03元也優於預期。台積電預期，第四季營收及毛利率會持續成長，全年美元營收較去年成長24％，且產能吃緊將延續到2022年。
【3】現金＋換股 國票金337億元併安泰銀
國票金控及安泰銀行14日同步舉行董事會通過合併案，國票金將拿出約337億元合併安泰銀，合併將依據「金融控股公司法」第26條以股分轉換方式，由國票金支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀行的全體股東，作為取得其全部已發行股分的對價。
【4】減稅大利多來了 基本生活費調高至19.2萬
減稅利多來了！行政院長蘇貞昌14日在行政院會中宣布，2021年每人基本生活費由去年的18萬2000元提高至19萬2000元，增加1萬元，這是蔡政府上任以來，連續第五年調漲基本生活費，調幅則是歷來最高，明年5月報稅適用，預計210萬戶受惠。
【5】全球房市泡沫指數 衝6年新高
瑞銀（UBS）發布最新報告指出，全球央行大撒錢、過剩資金灌入不動產市場，將全球房地產泡沫指數吹上六年新高。
(時報資訊)
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