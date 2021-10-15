【時報-台北電】週四(10/14)美國在摩根士丹利、花旗、富國和美國銀行等大型銀行企業財報亮眼，台積電法說會優於預期帶旺半導體指數、以及初領失業金人數降至2020年3月以來的最低水平激勵，終場美股四大指數收紅，漲幅區間位於1.59%至3.08%，其中費城半導體指數最為強勁。指標股台積電ADR、蘋果漲逾2%。

週四台股加權指數早盤開高走低，留長上引線，盤中震盪整理，終場指數上漲39.29點，漲幅0.24%，收在16,387.28點，成交金額為2,581.03億元。三大法人合計買超31.02億元：外資買超34.3億元、投信買超5.1億元、自營商賣超8.38億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價增量縮，買盤觀望氣息仍濃厚。

（2）、均線：均線下彎且呈空頭排列，支撐為16,150點附近，壓力為16,600點附近。

（3）、技術指標：KD雖轉為黃金交叉，但尚未出現反彈訊號。

週四櫃買指數相對加權指數強勢，且站回年線上，尾盤收在198.27點，上漲0.78%，支撐為192點附近，壓力為204點附近。

觀盤重點，10/14(四)台股加權指數開高走低，二度挑戰五日均線後回落，顯示上檔賣壓沉重，後市若上漲，須出現價量齊揚紅K線突破五日均線短壓，下跌則須留意前波低點或年線能否有撐，建議走勢未明確前勿持股過多，選股上可留意航運、生技、自行車、原物料、半導體、金融等族群。(日盛投顧提供)

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