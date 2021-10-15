時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.Q4會更好，台積Q3營收、獲利雙創高。(工商時報)

2.減稅大利多來了，基本生活費調高至19.2萬。(工商時報)

3.神山財測優預期，外資喊漲。(工商時報)

4.雙率未定錨，台股盯兩密碼。(工商時報)

5.現金＋換股，國票金337億元併安泰銀。(工商時報)

6.高雄城中城惡火奪46命。(中國時報)

7.國安基金看後市，二大優勢吸引資金回流。(經濟日報)

8.友達：面板淡季提前報到。(經濟日報)

9.台積電定調4Q依舊旺，破除iPhone 13大砍單傳聞。(電子時報)

10.限電影響顯示器產業鏈　中國電視產能驟減3成。(電子時報)

大陸頭條：

1.9月PPI同比漲幅創新高，CPI連續4個月回落。(上海證券報)

2.銀保監會發文加強規範銀行保險機構大股東行為。(上海證券報)

3.雙碳支援政策密集部署，資金保障網加快成型。(經濟參考報)

4.央行數位貨幣國際競爭升級，規則制定權爭奪戰打響。(上海證券報)

5.儲能後浪將至？氫儲能有望成為下一個風口。(上海證券報)

6.今年已有205家企業終止IPO，近九成為主動撤回。(上海證券報)

　國際頭條：

　1.美國商用電動汽車製造商ELMS已與中國寧德時代簽署電池供應協議。﹙路透社﹚

　2.日本首相岸田表示將準備重新啟動旅遊補貼計劃。﹙路透社﹚

　3.中國9月PPI「破10」創新高，類滯脹下貨幣政策陷兩難。﹙路透社﹚

4.波音787夢想飛機發現新缺陷。(華爾街日報)

　5.微軟將關閉領英中國業務，改提供一般招聘網站服務。(華爾街日報)

　6.FDA諮詢委員會支持批准莫德納新冠疫苗加強劑。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#國安基金 #後市 #資金回流

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