【時報-倫敦14日電】10/14倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/14 10/13 漲跌

錫 36923.00 36386.00 +537.00

鎳 19294.00 18918.00 +376.00

鋅 3528.50 3401.50 +127.00

鋁 3117.00 3068.00 +49.00

銅 9984.00 9651.00 +333.00

鉛 2300.00 2245.50 +54.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
紐約近月RBOB汽油
2.4350 +0.03
紐約近月天然氣
5.687 +0.10
紐約近月黃金
1797.9 +3.20
日本近月RSS3橡膠
209.50 +1.50
倫敦三個月期銅
9984.00 +333.00
紐約近月輕質原油
81.31 +0.87
BDI綜合指數
5062 -144.00
芝加哥近月黃豆
1206.25 +11.00
芝加哥近月玉米
516.75 +4.50
倫敦近月布蘭特
84.00 +0.82
紐約近月棉花
107.1 +3.24
倫敦三個月期鎳
19294.00 +376.00

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