時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 10/14 10/13 漲跌

11月RSS3 188.70 187.60 +1.10

11月RTSR20FOB 171.50 171.60 -0.10

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
紐約近月RBOB汽油
2.4350 +0.03
紐約近月天然氣
5.687 +0.10
紐約近月黃金
1797.9 +3.20
日本近月RSS3橡膠
209.50 +1.50
倫敦三個月期銅
9984.00 +333.00
紐約近月輕質原油
81.31 +0.87
BDI綜合指數
5062 -144.00
芝加哥近月黃豆
1206.25 +11.00
芝加哥近月玉米
516.75 +4.50
倫敦近月布蘭特
84.00 +0.82
紐約近月棉花
107.1 +3.24
倫敦三個月期鎳
19294.00 +376.00

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