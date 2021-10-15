美股4大指數同步勁揚，道瓊漲逾500點、費半彈升3%最強；護國神山台積電第3季營收獲利雙創高，財測預估第4季更好；國票金正式宣布以337億元合併安泰銀；友達董座彭双浪看通膨，直言未來廉價享受不會再回來；五倍券發功，投顧看好12檔內需股吸睛。以下為今(10/15)日財經懶人包：
▲美股4大指數勁揚，道瓊漲逾500點、費半彈3%
隨財報周起跑，打頭陣的摩根士丹利、花旗、美國銀行等大型銀行股財報亮眼，加上台積電法說優於預期，以及上周初領失業金人數降至去年3月以來最低，3大利多消息帶動美股強勢表態。
美股4大指數14日均收紅，道瓊漲逾500點，晶片股飆升也帶動費半漲逾3%，標普則上漲逾1.7%，寫下3月以來最佳。其中，道瓊指數上漲534.75點，漲幅1.56%，收34912.56點；那斯達克漲251.79點，漲幅1.73%，收14823.43點；標普500漲74.46點，漲幅1.71%，收4438.26點；費城半導體指數上漲98.5點，漲幅3.08%，收3291.2點。
但要留意的是，根據Fed公布的9月會議紀錄，官員憂供應鏈大亂，通膨加溫風險升高，11月縮減購債勢在必行，並預定明年中結束購債讓QE（量化寬鬆）退場。
▲台積電Q3營收獲利雙創高，預估Q4營運更好
台積電14日召開法說會並公布第3季財報，合併營收4146.71億元、稅後純益1562.59億元，同步創下歷史新高，每股純益6.03元也優於預期，公司並預期，第4季營收毛利率續成長，全年美元營收年增24％，另釋出赴日設廠、產能吃緊情況延續到2022年、3奈米明年H2如期量產等利多訊息。
第4季展望部分，台積電合併營收估介於154～157億美元，以新台幣兌美元匯率28元計算，季度營收介於新台幣4312～4396億元，季成長率介於4～6％間，平均毛利率51～53％，營業利益率39～41％。至於捐贈疫苗的相關支出，對第4季營業利益率產生約1個百分點的影響，由於護國神山財測優於預期，外資也喊漲台積電。
▲現金＋換股 國票金337億元併安泰銀
國票金及安泰銀行14日同步舉行董事會通過合併案，國票金將拿出約337億元合併安泰銀，合併依據「金融控股公司法」第26條以股分轉換方式，由國票金支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀行的全體股東，作為取得其全部已發行股分的對價。
國票金指出，這次股分轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股每股換得現金9.46673元及換發國票金控發行可轉換普通股權的甲種特別股0.493344股，較安泰銀前1日收盤價溢價1.2％，較前20日收盤價溢價6.4％，兩公司預計12月2日召開股臨會通過。
▲友達董座看通膨 彭双浪：廉價享受恐不再來
台北電腦公會（TCA）理事長、友達董事長彭双浪表示，大陸能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值高，受到影響較少，位於中國的廠區都正常運作，TCA會員受到影響也不大。
他坦言，能耗雙控衝擊產業鏈，限電措施之下，高耗能、低產出的產業影響大，會密切注意上游供應鏈，協助供應商和政府協調。他並指，明年大陸電價必漲，台灣明年夏季電價也討論調整，在電價漲、原物料漲、萬物皆漲的時代，未來所有產品價格也會隨之上漲，消費者長期以來廉價的享受恐怕不會再回來。
▲五倍券發功 12檔內需股吸睛
五倍券政策激勵、第2劑疫苗施打率提升及進入第4季傳統採購旺季，資金轉進內需零售、百貨、觀光、餐飲等個股避險，14日富邦媒鎖漲停，收在1620元，推升上市貿易百貨指數大漲3.95％，居所有指數漲幅之冠。
法人預估，五倍券概念股前3季受到疫情衝擊，營收落入低檔，隨疫情趨緩，報復性消費將會大幅增加，有利10～12月營收攻堅。國內大型投顧則看好寶雅營運將回歸成長軌道，迎接下一波的成長動能，且其旗下的五金百貨連鎖店寶家將同步大幅展店，第4季營運動能佳。
(時報資訊)
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