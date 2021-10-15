【時報記者林資傑台北報導】金管會為便利股東行使表決權，以落實股東行動主義、持續提升公司治理，研議修正公司法規定授權，擴大公司應採電子投票適用範圍，由現行的上市櫃公司擴大至興櫃公司，意味目前278家興櫃公司，自2023年起召開股東會應提供電子投票。
證期局主秘高晶萍表示，根據公司法第177條之1第1項授權，目前僅要求上市櫃公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行駛管道之一，此次研議擴大授權適用範圍，擴大至興櫃公司投票亦須包括電子方式，並自2023年起實施。
據金管會統計，截至2021年9月底，上市櫃公司共1744家、興櫃公司278家。高晶萍表示，目前278家興櫃公司中已有55家自願提供電子投票方式，占比約19.78％，未來擴大實施後對投資人行使表決權將更為便利。
金管會表示，此次修正草案將對外進行預告60天，以徵詢外界意見，除了刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登，各界如有任何意見可在期限內自金管會「主管法規整合查詢系統」網站的「草案預告」網頁內陳述意見、或洽詢金管會證期局。
(時報資訊)
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