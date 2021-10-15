振興五倍券10月8日開跑，國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券等各部會推出的加碼券也在本周陸續抽出。一名網友收到得獎簡訊後，卻發現竟然還要下載「農遊券APP」才可領取，讓他傻眼大喊：「真的無言，現在是每一種券都要做一個APP消化預算？」消息一出引發熱議，大批網友也湧入留言痛批。
一名網友13日在PTT論壇發表文章《農遊券也弄一個APP是？》內文指出，為了促進經濟政府這次推出了更多款券給大家抽，結果當天傍晚突然收到簡訊說他抽中了農遊券，但另他匪夷所思的是，簡訊上竟要他在25日前下載農遊券APP，並輸入自己的手機作為主綁帳號、身分證前5碼加健保卡後5碼作為密碼方可領取。
針對抽中相關加碼券還必須先下載一個「獨立APP」才能領取的政策，讓該網友相當無奈，忍不住直呼：「上面說要去下載APP，去查了一下，連一個農遊券都有獨立的APP。真的無言，現在是每一種券都要做一個APP消化預算？」
此文一出，迅速在網路引起熱議，網友紛紛回應：「塔綠班真會賺」、「$$$真香」、「北檢應該成立一個小組，專門調查政府標案」、「標案，滿滿的標案」、「一個網站兩億，賺翻了賺翻了」、「綠能產業啊，綠能你不能」、「你知道的太多了」、「其實可以整合，但偏偏不這麼做」、「這樣才好報預算啊」、「都不整合，多發包很好賺是吧？」
(時報資訊)
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