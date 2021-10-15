【時報記者林資傑台北報導】金管會為推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」、強化上市櫃公司股東會運作，研擬修法規定資本額逾100億元、或外資持股比重逾3成的上市櫃公司，自2022年起需提前在股東會召開前30天上傳議事手冊，預計有314家上市櫃公司適用。
證期局主秘高晶萍表示，為利於投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會議案內容，有充裕時間了解股東會各項議案，鼓勵股東參與股東會行使權利，故研議修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定，提早揭露股東常會議事手冊資訊申報時間。
金管會規畫依實收資本額規模分批推動，首波以實收資本額逾100億元、或外資持股逾30％的上市櫃公司先行，將股東會議事手冊及相關會議補充資料電子檔的規定申報期限，由現行的股東會召開前21天提前至30天。
高晶萍表示，目前共有314家上市櫃公司符合上述規定，觀察今年召開股東會情況，超過的92％均能在股東會召開前30天上傳議事手冊及相關會議補充資料電子檔，預期修法提早對上市櫃公司執行並無太大困難。
金管會表示，此次修正草案將對外進行預告30天，以徵詢外界意見，除了刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登，各界如有任何意見可在期限內自金管會「主管法規整合查詢系統」網站的「草案預告」網頁內陳述意見、或洽詢金管會證期局。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：