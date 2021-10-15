【時報記者林資傑台北報導】金管會為推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」、強化上市櫃公司股東會運作，研擬修法規定資本額逾100億元、或外資持股比重逾3成的上市櫃公司，自2022年起需提前在股東會召開前30天上傳議事手冊，預計有314家上市櫃公司適用。

證期局主秘高晶萍表示，為利於投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會議案內容，有充裕時間了解股東會各項議案，鼓勵股東參與股東會行使權利，故研議修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定，提早揭露股東常會議事手冊資訊申報時間。

金管會規畫依實收資本額規模分批推動，首波以實收資本額逾100億元、或外資持股逾30％的上市櫃公司先行，將股東會議事手冊及相關會議補充資料電子檔的規定申報期限，由現行的股東會召開前21天提前至30天。

高晶萍表示，目前共有314家上市櫃公司符合上述規定，觀察今年召開股東會情況，超過的92％均能在股東會召開前30天上傳議事手冊及相關會議補充資料電子檔，預期修法提早對上市櫃公司執行並無太大困難。

金管會表示，此次修正草案將對外進行預告30天，以徵詢外界意見，除了刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登，各界如有任何意見可在期限內自金管會「主管法規整合查詢系統」網站的「草案預告」網頁內陳述意見、或洽詢金管會證期局。

(時報資訊)