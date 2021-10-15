【時報記者林資傑、莊丙農台北報導】國票金(2889)昨天正式宣布與安泰銀(2849)合併案，相較於國內多次合併案屢屢傳出員工大舉流失以及與資方抗爭事件，國票金直接承諾，因為取得銀行相當不容易，人才也是金融業最重要的資產，安泰銀員工所有薪酬待遇及條件不變、保障3年留任工作權，希望「留才、顧員工」，大家共同打拚。

國票金指出，金控因無實體銀行子公司，安泰銀成為全資子公司後，將維持既有獨立營運實體結構，與其他子公司並存，各自發揮經營優勢，提供客戶更多元、完善的金融服務。同時期待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障3年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工權益，並且會推出合理的獎勵留任方案，鼓勵安泰同仁與國票金全體員工共同打拚。

國票金表示，台灣銀行業向金控集團集中化趨勢愈趨明顯，納入安泰銀除使集團業務版圖趨於完整，亦使旗下擁有實體銀行及純網銀樂天商業銀行，在市場區隔的經營策略規畫及業務差異化發展下，有助健全各子公司經營發展。

國票金指出，未來集團法金、消金、投銀業務將三足鼎立，實體銀行安泰銀將專注一般商業銀行及客戶關係經營，純網銀樂天國際銀行則專注金融科技發展及消費金融，各子公司在金控有效資源整合下差異化經營，發揮共同行銷及規模經濟效果，提升金控經營績效。

(時報資訊)

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