【時報記者林資傑、莊丙農台北報導】國票金(2889)昨天正式宣布與安泰銀(2849)合併案，相較於國內多次合併案屢屢傳出員工大舉流失以及與資方抗爭事件，國票金直接承諾，因為取得銀行相當不容易，人才也是金融業最重要的資產，安泰銀員工所有薪酬待遇及條件不變、保障3年留任工作權，希望「留才、顧員工」，大家共同打拚。
國票金指出，金控因無實體銀行子公司，安泰銀成為全資子公司後，將維持既有獨立營運實體結構，與其他子公司並存，各自發揮經營優勢，提供客戶更多元、完善的金融服務。同時期待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障3年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工權益，並且會推出合理的獎勵留任方案，鼓勵安泰同仁與國票金全體員工共同打拚。
國票金表示，台灣銀行業向金控集團集中化趨勢愈趨明顯，納入安泰銀除使集團業務版圖趨於完整，亦使旗下擁有實體銀行及純網銀樂天商業銀行，在市場區隔的經營策略規畫及業務差異化發展下，有助健全各子公司經營發展。
國票金指出，未來集團法金、消金、投銀業務將三足鼎立，實體銀行安泰銀將專注一般商業銀行及客戶關係經營，純網銀樂天國際銀行則專注金融科技發展及消費金融，各子公司在金控有效資源整合下差異化經營，發揮共同行銷及規模經濟效果，提升金控經營績效。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：