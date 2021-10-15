【時報記者郭鴻慧台北報導】高雄城中城大火死傷慘重，對於高樓大廈消防安全、結構安全等問題重大公共安全議題再度成為焦點。老宅要如何強化消防設備?台北市輔導公寓大廈成立管理組織計畫主持人郭紀子指出，住宅用火災警報器能提早偵知警報，提高避難逃生，且價格便宜，也便於安裝，為降低住宅火災致人命傷亡，政府也有補助推動設置住宅用火災警報器，民眾應該多加利用。另外，也要趕快將社區居民組織起來，強制成立管委會。

內政部消防署為降低住宅火災致人命傷亡，協助直轄市、縣(市)政府推動住宅用火災警報器設置。各地方政府有關住宅用火災警報器補助安裝相關資訊可由政府網站查得。郭紀子指出，以台北市為例，現階段針對5樓以下未設置火警自動警報設備的住宅辦理補助安裝住警器，凡符合補助條件者，均可攜帶身分證等相關證明文件至住家鄰近消防分隊或里辦公處申請補助。

另外，郭紀子強調，要趕快將社區居民組織起來，強制成立管委會。他說，隨著都市發展，建築物老化不僅消防安全、結構安全堪虞，嚴重影響居住品質。缺乏適當管理、維護、修繕的建築物老化問題，不僅應引起政府的關注，也成為廣大公眾的擔憂。這些老舊設施管理維護的問題，需仰賴社區居民的管理組織來共同處理。

台灣政府在民國84年公布《公寓大廈管理條例》後，本條例第29條便要求所有取得使用執照的公寓大廈皆應成立管理組織，管理組織在公寓大廈基層的治理中發揮的作用越來越強，但是至今仍有絕大多數的老舊公寓大廈仍未成立管理組織，基層一盤散沙。若是社區居民能組織起來，強制成立管委會，也會對老宅有更好的維護作用。

(時報資訊)