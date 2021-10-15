【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業指數漲534.75點或1.56%，為34,912.56點。標普500指數漲74.46點或1.71%，為4,438.26點。那斯達克指數漲251.79點或1.73%，為14,823.43點。

2.美國PPI年增8.6％，10年來之最。美國勞工部14日公布最新數據，9月生產者物價指數（PPI）年增8.6％，增幅創下2010年11月以來新高，但略低於市場預期，顯示全球供應鏈受阻與勞力短缺持續推高生產成本。

3.Fed：11月縮債，明年中QE退場。美國聯準會（Fed）13日公布9月會議紀錄，Fed官員憂心供應鏈大亂下，通膨持續加溫的風險升高，11月啟動縮減購債看來勢在必行，預定明年中結束購債，QE（量化寬鬆）正式退場。

4.IEA：能源危機推升原油需求。國際能源總署（IEA）14日發布最新月報指出，天然氣與煤炭價格持續飆漲，迫使發電公司與製造業者轉而使用石油，而這可能導致全球每日原油需求增加50萬桶。

5.減緩通膨，星國緊縮貨幣政策。新加坡14日（周四）意外宣布緊縮貨幣政策，將匯率區間斜率小幅調升，盼能減緩因全球需求走強、供應鏈受阻而引發的通膨壓力。此外，新加坡第三季經濟較去年同期擴張6.5％，大致符合市場預期。

6.美家庭冬季暖氣帳單恐飆升。美國能源資訊局（EIA）13日最新報告示警，能源價格躥高，美國家庭今年冬季暖氣帳單可能飆升。EIA在報告指出，將近半數美國家庭利用天然氣取暖，在10月至隔年3月的冬季期間，家庭天然氣平均成本估計年增30％，由一年前同期的573美元攀升至746美元。

7.應對天然氣危機，歐盟將出招。面對近期的天然氣危機，促使歐盟打算擬訂最新措施，包括聯合採購天然氣提升該區域策略儲量、提供弱勢家庭能源補助等，期盼避免未來再次發生類似情況。

8.美財報季起跑，銀行開紅盤。美國第三季財報季由銀行業揭開序幕，富國銀行、美國銀行（BoA）、花旗集團和摩根士丹利14日同步公布業績，在降低壞帳準備金與投資銀行業務暢旺帶動下，淨利皆大幅攀升。

9.富國銀：美債殖利率年底前達1.9％。美國通膨升溫再加上供應鏈危機，令富國銀行（Wells Fargo）推測今年底前美國10年期公債殖利率可能達到1.90％，遠高於目前的1.56％水平。

10.全球房市泡沫指數，衝6年新高。瑞銀（UBS）發布最新報告指出，全球央行大撒錢、過剩資金灌入不動產市場，將全球房地產泡沫指數吹上六年新高。

11.美開放海岸線，設離岸風電。美國政府為了實踐拜登總統提出的綠能政策，近日宣布2025年前將開放東西岸沿海共七個區域讓民間企業承租，用來發展離岸風力發電，加速美國能源轉型。

12.岸田內閣解散眾議院，10月31日改選。執政僅11天的日本新首相岸田文雄，於14日宣布解散國會眾議院，並敲定19日發布眾院大選公告，31日舉行投開票。預料新冠疫情對策及經濟政策將是本次選舉的焦點議題，朝野各政黨可能會以糾正貧富差距的具體政策為爭論點，展開激烈攻防戰。

13.世衛擬再派專家，赴中國查新冠源頭。世界衛生組織13日提議選派26名專家組成新的專家小組，以調查新冠病毒的源頭，世衛希望專家小組再度前往中國調查，並期盼中國能夠配合。

(時報資訊)