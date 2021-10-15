【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收漲39.29點，為16387.28點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2563.52億元，5日均量為2753.48億元，10日均量為2925.9億元。

3.5日均線16510.48點，10日均線16532.03點，20日均線16863.98點。

4.5日RSI為33.99，10日RSI為35.27。

5.9日K值為29.90，9日D值為29.69。

6.20日乖離率為-2.83。

7.日盛投顧：14日台股加權指數開高走低，二度挑戰五日均線後回落，顯示上檔賣壓沉重，後市若上漲須出現價量齊揚紅K線突破五日均線短壓，下跌則須留意前波低點或年線能否有撐。

(時報資訊)

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