【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以28.103元兌一美元收市，升值4.2分，成交值為10.13億美元。
2.集中市場14日融資減為2465.08億元，融券增為587542張。
3.集中市場14日自營商賣超8.38億元，投信買超9.66億元，外資買超34.30億元。
4.全球車用電子材料需求持續短缺，當前又有電動車市場全面崛起，使車用功率半導體元件需求供不應求，國際IDM大廠為支援車用需求，不僅將MOSFET產能大幅轉向車用市場。供應鏈更傳出，國際IDM大廠已經在近期相繼宣布調漲MOSFET報價10～20％不等。法人看好，MOSFET廠杰力（5299）、大中（6435）及富鼎（8261）等出貨動能可望延續到2022年。
5.受惠電動車市場成長帶動電池材料需求增加，美琪瑪營收連續三個月站上4億元大關，14日公布8月自結獲利，8月單月稅後純益0.35億元，年增119％，每股純益0.47元，累計前八月稅後純益2.05億元，年增132％，每股純益2.74元。
6.隨著消費性電子旺季到來，拉貨動能挹注下，軟板上游軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹、亞電第三季營運持穩，展望後續，業者表示，受限電、長短料等因素影響，供應鏈節奏打亂，不過整體需求變化不大，仍看好下半年會是傳統旺季表現。
7.軟體代理商上奇科技受惠於旗下數位印刷、雲端服務等業務帶來的經常性收入帶動，第三季稅後純益9,931萬元，年增7％，寫歷年新高；單季每股盈餘為1.41元，也創下歷年同期新高。
8.手遊營運商真好玩董事長周玄昆表示，日前推出新遊戲《T1：失落神境》，上線人數、遊戲留存率、付費率等表現超出內部預期，將在10月完整貢獻單月營收，預計第四季再針對全球遊戲市場推出英文版。
9.受惠傳統旺季PCB需求強勁，鉅橡墊材出貨暢旺，帶動第三季營收創2018年第四季以來單季新高，展望後續公司看好IC載板、HDI等製程需求強勁，訂單能見度明朗，惟缺工、限電、長短料等不確定因素需持續觀察，對整體營運維持審慎樂觀看待。
10.台灣百和及百和興業-KY前三季稅後盈餘，聯袂創同期新高！台灣百和14日公布自結9月稅後盈餘1.27億元，EPS 0.43元，累計前三季稅後盈餘16.17億元、年增41.5％，EPS 5.43元，高於去年同期的3.84元，創同期新高。
11.台苯14日召開股東臨時會進行董事改選，期間因有股東表達延長投票時間，加上發生美好實業委託書徵求投票疑慮，導致董事改選結果直到12點半後才出爐。公司派比起原本七席董事再增加二席，搶下九席董事（包括三席獨董全拿）大獲全勝，市場派董事席次則腰斬，從四席縮至二席，原有一席獨董也因配票策略干擾落選。
12.USB Type-C在英特爾（Intel）、超微（AMD）力推帶動下，使智慧手機、平板電腦及筆電都掀起Type-C熱潮，後續又有歐盟推動統一USB接口規格，高速傳輸介面廠譜瑞-KY鎖定這塊商機，宣布推出新款Type-C的線性中繼器（linear redriver）。
(時報資訊)
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