【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第三季財報，合併營收4146.71億元，歸屬母公司稅後淨利1562.59億元，同步創下歷史新高，每股淨利6.03元也優於預期。

2.減稅利多來了！行政院長蘇貞昌14日在行政院會中宣布，2021年每人基本生活費由去年的18萬2,000元提高至19萬2,000元，增加1萬元，這是蔡政府上任以來，連續第五年調漲基本生活費，調幅則是歷來最高，明年5月報稅適用，預計210萬戶受惠。

3.國票金控及安泰銀行14日同步舉行董事會通過合併案，國票金將拿出約337億元合併安泰銀，合併將依據「金融控股公司法」第26條以股分轉換方式，由國票金支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀行的全體股東，作為取得其全部已發行股分的對價。

4.護國神山台積電年線關卡有守，外資14日期現貨同步翻多，終結連三賣、回補34億元。法人指出，台股雙率（匯率及利率）未定錨，但台積電法說會「有彩蛋」，ADR早盤開高4.2％，台股15日開紅盤可期，投資人宜緊盯台股及台積電市值兩大關鍵密碼，將成為台股定海神針。

5.友達董事長彭(又又)浪14日表示，中國能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值相對高，受到影響較少，友達位於中國的廠區都正常運作。不過未來電價勢必調漲，在萬物皆漲的時代，消費者廉價享受恐怕不會再回來。

6.宏碁董事長暨執行長陳俊聖14日表示，到明年上半年都還看不到市場需求能被滿足的跡象，宏碁滿手訂單、供需缺口更已累積超過一個季度的出貨量。

7.政府五倍券政策激勵、第二劑疫苗施打率提升及進入第四季傳統採購旺季，資金轉進內需零售、百貨、觀光、餐飲等個股避險，14日富邦媒更鎖住漲停價慶祝，推升上市貿易百貨指數大漲3.95％，居所有指數漲幅之冠。

8.正當大陸宣布擬擴大粗鋼限產與國際煤鐵礦原物料行情仍在高檔之際，世界鋼鐵協會（WSA）最新預測，2021年全球鋼鐵需求將成長4.5％、達到18.55億公噸，預期2022年將在今年需求基礎上再成長2.2％、達18.96億公噸，等於大增4,100萬公噸。對此，中鋼董事長翁朝棟認為，預期鋼價仍易漲難跌，樂觀期待明年鋼市前景。

9.第三季國安基金委員會議14日召開，約30分鐘結束，半小時會議中，國安基金委員高度聚焦三大國際經濟變數對台股帶來的影響，國安基金相關官員指出，台灣股市本益比為全球最低、同時台股現金殖利率在全球僅次於英國，相信這些「外資都看得到」，一旦外資要將資金在全球市場間進行調整，相信仍會看好台灣。

10.鴻海科技集團攜手遠傳、VMware 14日啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，三方將攜手在鴻海土城總部的虎躍廠建立數據主中心，同時在鴻海內湖大樓設置邊緣雲端，透過建置高效能、高穩定的數據中心，未來鴻海集團將以虎躍雲數據中心為核心，串連集團全球布局，透過資訊流的IT升級轉型，加速集團F2.0數位轉型的腳步。

(時報資訊)