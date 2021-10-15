【時報-台北電】第三季國安基金委員會議14日召開，約30分鐘結束，半小時會議中，國安基金委員高度聚焦三大國際經濟變數對台股帶來的影響，國安基金相關官員指出，台灣股市本益比為全球最低、同時台股現金殖利率在全球僅次於英國，相信這些「外資都看得到」，一旦外資要將資金在全球市場間進行調整，相信仍會看好台灣。

相關官員指出，會中認為台灣目前有足夠的基本面將對股市形成有力的加持，包括台灣目前經濟狀況可說近年來最好，例如出口增加三成、投資也有所增加，而振興五倍券等政策將嘉惠服務業，改善失業問題，外資近來的賣超相信只是投資部位調整，「有出就會有進」。

主要是儘管外資多日賣超台股，但國安基金目前觀察尚未到非理性撤出的地步，而是基於商業判斷而對台股部位所作的調節，因此還不到國安基金必須出手的時機。

不過相關官員也強調，該注意的國際經濟、地緣政治等變數，國安基金一直都在密切持續的觀察，從未鬆懈。

14日國安基金委員會議聚焦的國際經濟情勢變數，除了疫情尚未完全控制，主要包括了中美對抗等地緣政治的問題、能源危機引發的全球通膨、美國縮表及購債，包括已從大陸擴大到印度的限電危機、美國聯準會縮減購債規模以及啟動升息的時點、大陸的不動產風暴等。(新聞來源：工商時報─朱漢崙／台北報導)

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