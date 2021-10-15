【時報-台北電】台指期週四上漲84點至16405點。價差方面，台指期轉為正價差17.72點，電子期轉為正價差0.95點，金融期轉為正價差3.14點。現貨部分，三大法人買超30.99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2161口至-8812口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2309口至-16127口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少362口至-4124口。
週三美國FOMC在9月會議記錄中暗示Taper時程表，加上市場擔憂通膨率居高不下，美股早盤開高後拉回，所幸隨美國長期殖利率下滑，美股止穩，道瓊下跌0.53點，標普500上漲0.35%，那指上漲0.73%、費半上漲0.46%。台股週四早盤開高後一度漲逾百點，直取16500關卡，但隨後賣壓湧現收斂漲幅，終場上漲39.29點，收16387.28點。權值股來看，台積電法說會前站回年線，但尾盤遭大單調節，終場收573元，大立光逾5年來首見收盤破2千元，收1970元，而貿易百貨類股受惠五倍券行情帶動漲幅，富邦媒收漲停，航運股跌深反彈，類股漲幅2.73%，成交比重26.29%。技術面觀察，台股開高震盪留長上影線紅K作收，未能收復五日線，顯示上檔壓力仍強，投資人操作上宜審慎評估。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01降至1。VIX指數下降1.81至22.32。整體選擇權籌碼面中性。(永豐期貨提供)
(時報資訊)
#台指期
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