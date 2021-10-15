【時報-台北電】周三Fed公布9月會議紀要顯示，可能會從11月中旬或12月中旬開始啟動縮減購債規模，消息公布後不確定性因素消除，避險資產代表的美元指數反而下跌0.54%，除道瓊收在平盤附近之外，費城半導體指數、那斯達克指數與S&P500指數全面上漲。 周四加權指數上漲39.29點，終場收在16387.28點，漲幅0.24%，期現貨正價差17.72點。三大類股全面上漲，傳產與電子分別上漲0.48%與0.19%，金融下跌0.05%。次族群部分，貿易百貨、玻璃陶瓷與航運類股相對強勢，分別上漲3.95%、2.76%與2.73%，油電燃氣相對弱勢，下跌1.8%。

目前加權指數雖仍守在年線之上，但沿著十日線走跌的趨勢沒有改變，若能突破均線壓力，後勢才有上漲動能，目前加權指數成交量偏低，應提防不耐久盤的賣壓。籌碼面部分，外資現貨買超34.29億，期貨淨空單減少2309口至16127口，十大交易人與特定法人合計買進620口。周選支撐與壓力區落在16000至17000之間，P/C Ratio降至1，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)

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