企業發布強勁財報，且美國當局公布的就業數據優於預期，促使華爾街股市今天擺脫幾個星期以來低迷的交易，大幅收漲。

道瓊工業指數上漲534.75點或1.56%，以34912.56點作收。

標準普爾500指數勁揚74.46點或1.71%，收4438.26點。

科技股那斯達克指數揚升251.80點或1.73%，收14823.43點。

費城半導體指數大漲98.49點或3.08%，收3291.24點。（譯者：楊昭彥）1101015

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
28869.22 +318.29(1.11%)
09:56
南韓KOSPI
3008.46 +19.82(0.66%)
09:56
香港恆生
24988.19 +25.60(0.10%)
10:01
上證指數
3560.23 +1.95(0.05%)
10:01
深圳成指
14318.70 -22.67(0.16%)
10:01
英國FTSE
7207.71 +65.89(0.92%)
10/14
法國CAC
6685.21 +87.83(1.33%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

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