企業發布強勁財報，且美國當局公布的就業數據優於預期，促使華爾街股市今天擺脫幾個星期以來低迷的交易，大幅收漲。
道瓊工業指數上漲534.75點或1.56%，以34912.56點作收。
標準普爾500指數勁揚74.46點或1.71%，收4438.26點。
科技股那斯達克指數揚升251.80點或1.73%，收14823.43點。
費城半導體指數大漲98.49點或3.08%，收3291.24點。（譯者：楊昭彥）1101015
(時報資訊)
企業發布強勁財報，且美國當局公布的就業數據優於預期，促使華爾街股市今天擺脫幾個星期以來低迷的交易，大幅收漲。
道瓊工業指數上漲534.75點或1.56%，以34912.56點作收。
標準普爾500指數勁揚74.46點或1.71%，收4438.26點。
科技股那斯達克指數揚升251.80點或1.73%，收14823.43點。
費城半導體指數大漲98.49點或3.08%，收3291.24點。（譯者：楊昭彥）1101015
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