美國改由拜登掌政，重返聯合國人權理事會。(圖/shutterstock) 美國3年半前戲劇性從聯合國人權理事會（UNHRC）出走，中國則在美國缺席期間，趁機擴大影響力。如今美國改由拜登掌政，於今天重返人權理事會。

法新社報導，聯合國人權理事會今天選出美國等18個新成員。成員每屆任期3年，新一屆任期自明年1月1日展開。

雖然成員是以無記名投票產生，這次投票是從18個候選國家選出18席，並未出現競爭。

美國以外的獲選國家為：阿根廷、貝南、喀麥隆、厄利垂亞、芬蘭、甘比亞、宏都拉斯、印度、哈薩克、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、蒙特內哥羅、巴拉圭、卡達、索馬利亞、阿拉伯聯合大公國。

聯合國人權理事會的任務是推廣並保障全球人權、處理暴力情勢並提供建議。但厄利垂亞獲選，再度引發人權理事會內有專制政權的問題。

美國前總統川普（Donald Trump）於2018年以長期對以色列存有偏見、食古不化缺乏改革的理由，退出人權理事會。中國則趁美國退出期間，在人權理事會大展手腳；如今華府在總統拜登（Joe Biden）主政下重返人權理事會，勢與中國正面對決。（譯者：楊昭彥）1101015

(時報資訊)