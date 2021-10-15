內政部今年8月公布購屋痛苦指數指出，想在台北市買房至少要不吃不喝16年才能辦到。知名主持人鄭弘儀14日在節目中提到，他曾問一群年輕人對退休生活的規劃，得到答案讓他毛骨悚然，震撼現在年輕人對未來的絕望。
鄭弘儀在《新聞挖挖哇》透露最近因為做網路節目的關係，得以了解現在年輕人的想法，認為兩代之間觀念差很多，「跟我做節目的有6、7個男女生，女生居多，年輕的28、9歲，老的已經40來歲，但是都沒有結婚。」
於是鄭弘儀好奇問這群年輕人為何都沒結婚，大部分女生都回答：「結婚有什麼好？」也不會考慮要不要生小孩的問題，因為錢太少，根本養不起。鄭弘儀接著又問那有存退休金嗎？對方直言：「怎麼可能？我們現在的薪水光租房子生活，一個月即便存個1、2萬，怎麼有辦法存退休金。」
這樣未來退休該怎麼辦？鄭弘儀得到的答案更是讓他震撼不已，他說：「其中有2個（年輕人）說老了就想辦法了結自己，而且他說方法都找到了。我聽了以後毛骨悚然，我就覺得現在的年輕人已經就是說，他覺得對人生沒有什麼盼望。躺平族是說完全不用奮鬥，他們是有在奮鬥，但他們奮鬥也是沒有辦法，到老還是沒辦法養活自己。」
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(時報資訊)
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