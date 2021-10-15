世界衛生組織13日提議選派26名專家組成新的專家小組，以調查新冠病毒的源頭，世衛希望專家小組再度前往中國調查，並期盼中國能夠配合。
世衛提議組成「新病原起源科學諮詢小組」（SAGO）科學家團隊，部分成員曾經在今年較早前往中國武漢進行新冠病毒溯源調查，包括荷蘭病毒學家古柏曼斯、丹麥流行病學家費雪、越南生物學家阮雄（Hung Nguyen，音譯），以及中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂。專家組會調查新冠病毒最先如何感染人類，也會為將來爆發新疾病設立調查框架，世衛會就專家組名單進行2周的公眾諮詢。
世衛祕書長譚德塞在聲明中說：「了解新病原體從哪裡來，對於預防未來可能爆發疫情大流行至關重要，並且需要廣泛的專業知識。我們對從世界各地選出來加入SAGO的專家的才能，感到非常滿意。」
世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩認為，新專家組可能是確定新冠病毒源頭的最後機會；世衛傳染病及流行病專家范克霍芙則表示，希望專家組能再到中國調查並得到中方合作，她說仍要進行超過30項研究，以確定新冠病毒如何從動物傳給人類；而對於有報導指中國在2019年曾對武漢居民進行抗體檢測，范克霍芙認為對了解病毒源頭相當重要。
中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭在另一場記者會上稱，之前病毒溯源聯合調查的結論已非常清楚。他指國際專家已兩度前往中國，是該去其他地方調查的時候了，他宣稱若繼續進行科學研究，應基於科學，而非由情報機構進行調查。
(時報資訊)
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