日本防衛省13日通報，一支由驅逐艦、護衛艦、補給艦以及潛艦支援艦組成的中國海軍特遣隊，11日穿越對馬海峽進入日本海。而據中國央視報導，中俄「海上聯合─2021」聯合軍事演習14日在俄羅斯彼得大帝灣附近海域展開。日方觀測到的，應是參加演習的船艦。

日本防衛省統合幕僚監部表示，海上自衛隊是11日下午在對馬島西南方向320公里海域，發現6艘中國解放軍船艦航向東北方，分別是055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦昆明號、054A型護衛艦濱州號及柳州號、903A型補給艦東平湖號、926型潛艦支援艦洪澤湖號，它們穿越對馬海峽後進入日本海。

日本海上自衛隊對於上述中國軍艦，展開海空兩路警戒監視及蒐集情報，派出護衛艦「神通號」和多用途支援艦天草號，以及P1海上巡邏機。值得一提的是，這支中國海軍特遣隊包括潛艦支援艦，分析認為這代表可能還有一艘核動力潛艦。

中國中央電視台報導，14日開始的中俄「海上聯合─2021」演習，雙方分別在各自編隊指揮艦開設演習聯合指揮部，由解放軍北部戰區海軍柏耀平少將副司令員和俄羅斯太平洋艦隊濱海混合區艦隊卡班佐夫海軍少將司令共同擔任演習指揮。這次演習，中方參演兵力分別來自東部、南部、北部戰區海軍，包括日方觀測到的南昌、昆明等艦。

另一方面，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」13日表示，美國空軍一架派駐南韓的U2偵察機當天飛入黃海，疑似收集中國的軍事情報。去年8月25日，中國國防部指美軍一架U2偵察機挑釁，當天擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區。

(時報資訊)