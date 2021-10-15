美國空軍證實，空軍試聯隊一架F15E戰機上周在佛羅里達州埃格林空軍基地成功投擲GBU-72/B新型地堡/掩體炸彈。專家認為，這款炸彈可能是用來對付朝鮮或伊朗的地下核設施。圖為重5000磅（2268公斤）的GBU-72/B。（摘自美國空軍官網） 美國空軍證實已於上周四（7日）在佛羅里達州埃格林空軍基地，成功投擲新型地堡／掩體炸彈GBU-72/B。這款炸彈重達5000磅（2268公斤），屬於聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。有專家宣稱，GBU-72/B可能是針對朝鮮（北韓）及伊朗的地下核設施所設計的。

測試工作由F15E在逾1萬米高空投擲GBU-72/B。首次掛載、飛行及投擲測試於7月23日完成，上周四則是本系列第3次及最後一次測試。測試證明GBU-72/B可安全投擲，並驗證它使用修改後的2000磅（907公斤）JDAM尾翼組件，滿足控制及導航5000磅炸彈的需求。

美國空軍聲明亦提到，GBU-72/B的地面試爆規模是埃格林空軍基地有史以來最大，較之前紀錄保持者高出2倍以上。與傳統GBU-28/B等傳統武器相比，GBU-72/B殺傷力預計大增。GBU-28/B可穿透地底逾45.7米及至少4.57米厚的鋼筋水泥，相信GBU-72/B具有更佳穿透性能。

GBU-72/B外觀如2000磅的GBU-31/B放大版，它使用改良尾翼組件，包括一個以全球定位系統輔助的慣性導航系統；打擊目標時不會像雷射制導炸彈般，受雲層、煙霧等影響。GBU-72/B將用於對付GBU-31/B無法摧毀，但不需動用3萬磅GBU-57/B巨型地堡炸彈的目標。

(時報資訊)