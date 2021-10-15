挪威東南部城鎮孔斯貝格13日發生男子持弓箭攻擊民眾事件，造成至少5人死亡、2人受傷。圖為警方在現場。（美聯社） 挪威東南部城鎮孔斯貝格13日發生男子持弓箭攻擊民眾事件，造成至少5人死亡、2人受傷，成為2011年極右翼極端分子布列維克屠殺77人以來，挪威死傷最慘重的攻擊案。

警方事後拘捕一名37歲丹麥籍男子，認為凶嫌是單獨犯案，正在調查其行凶動機，不排除恐怖攻擊的可能。挪威國家警察總局事後罕見下令，全國員警配槍執勤以防萬一。

案發於傍晚6時30分左右，凶嫌在孔斯貝格一家冷凍食物商店附近持弓箭射擊路人。據目擊者描述，當時街上一陣騷動，有人急忙找掩護，然後「有名男子站在街角，肩上的箭筒裡有箭，手裡拿著弓」，民眾都驚惶逃命，包括手抱孩童的婦人。

大批警員於2分鐘後趕到現場，同時出動爆裂物處理組、武裝應變部隊、警犬及直升機。警員曾與凶嫌對峙，期間曾經開槍，最後逮捕到凶嫌。當局出動8輛救護車、3架救援直升機將死傷者送往不同醫院，傷者包括1名下班警員。

挪威媒體起初報導，凶手是挪威人，警察局長亞斯澄清說涉案的是一名37歲丹麥男子。有警員透露，歹徒以十字弓行凶。凶嫌的辯護律師表示，當事人接受警方偵訊，並配合調查。挪威警方表示，持弓男子最近改信伊斯蘭教，有極端化傾向，唯警方強調目前無證據顯示挪威的恐攻威脅等級有所改變。

當被問及恐攻的可能性時，警方發言人說，目前都是猜測。當局還在調查凶嫌是否使用了其他武器。案發後，警察總局表示已下令全國警察攜帶槍枝，以防萬一。通常挪威警察不攜帶武器。

孔斯貝格位於首都奧斯陸西南66公里，人口約2.6萬人，凶嫌也住在此地。挪威於2011年7月22日發生最嚴重恐攻事件，極右翼極端分子布列維克先後在首相辦公室外及一個夏令營引爆汽車炸彈和開槍，造成77人死亡。由於挪威沒有死刑和無期徒刑，布列維克被判處21年徒刑，為該國最高刑期。

(時報資訊)