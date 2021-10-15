日本月底將舉行眾院大選，值得周邊國家的特別關注，因為自民黨為了應對中國擴軍及朝鮮飛彈威脅，在安保領域提出了鷹派色彩很濃厚的政見，包括著眼將防衛費（國防預算）從占國內生產總值（GDP）接近1％大增至超過2％，以及推進擁有「對敵基地攻擊能力」等，一旦選後予以落實，將會對東亞安全局勢影響甚鉅。
據自民黨12日公布的眾院選舉政綱，外交政策上寫明將以美日同盟為基軸，強化與共享自由、民主、人權及法治等普遍價值的夥伴合作，當中列舉了澳洲、印度、東協、歐洲及台灣。對台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），自民黨也表示歡迎，並聲援台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。
從競選政綱中更可看出，針對中國在包含台灣海峽在內的東海頻繁展開軍事活動，自民黨深感不安。自民黨稱，中國急速擴張軍力，並圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）和台灣周邊等地強化軍事活動，朝鮮不斷加快核武及飛彈研發進程、運用最尖端科技改變「戰爭方式」等，都導致東亞安保環境急劇變化，為了應對這一變化，日本的安保態勢必須「從根本上調整」。
自民黨的競選政綱就提出，「力爭增加防衛相關費，也考慮在GDP中占到2％以上」，以達到北大西洋公約組織（NATO）成員國的目標。根據2021年版日本《防衛白皮書》，從1995年至今，中國國防預算大增14倍，韓國成長3.9倍，美國上升2.7倍，而日本僅增加1.8倍。日本防衛費已預計連10年刷新紀錄，目前在GDP中占比為0.95％，低於美國（3.29％）、中國（1.25％）和韓國（2.61％）。
關於飛彈防禦，競選政綱雖未明言「對敵基地攻擊能力」，但提到建立「包括擁有在對方疆域內阻止彈道飛彈等的能力，將提升威懾力」，亦即，間接主張擁有攻擊敵方基地的能力。日媒指出，自民黨有意借助這些安保政見拉攏保守派選民。但選後一旦開始落實，恐怕會刺激中國和朝鮮，導致軍備競賽變本加厲，令東亞局勢更加動蕩。
(時報資訊)
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