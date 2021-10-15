執政僅11天的日本新首相岸田文雄，於14日宣布解散國會眾議院，並敲定19日發布眾院大選公告，31日舉行投開票。預料新冠疫情對策及經濟政策將是本次選舉的焦點議題，朝野各政黨可能會以糾正貧富差距的具體政策為爭論點，展開激烈攻防戰。
選票對決17天分勝負
此次眾院改選，是岸田上任後面臨的首個政治挑戰。岸田14日早晨在首相官邸接受媒體採訪時，談及此刻心情說：「必須接受國民的判斷。我的心情十分嚴肅。想告訴大家，我們在追求什麼。」
日本朝野各政黨將爭奪眾院共計465個議席，包括289個小選區議席（占總席次2/3）和176個比例代表議席。岸田9月就任自民黨總裁時，把執政黨拿下過半數議席（233席）作為勝負線。本次也是二戰後眾院議員任期屆滿後舉行投票的首次大選。
在2017年10月舉行的上次眾院選舉中，聯合執政的自民黨和公明黨獲得壓倒性勝利，分別拿到276席及29席，共計305席，距2/3絕對多數（310席）僅差5席。枝野幸男領導的主要在野黨立憲民主黨為112席，共產黨有12席。
自民黨拉攏中間階層
岸田10月4日就任首相，10天後就宣布解散眾院，創下戰後從首相上任到解散眾院時間最短的紀錄。另外，本次大選從解散眾院到投票只有17天，也創下了戰後時間最短紀錄。各政黨將在這17天中盡力爭取選民的支持。
在選戰中，岸田將強調力爭應對疫情萬無一失。自民黨12日公布的眾院選舉競選承諾中，也包含岸田提倡的基於經濟增長與分配良性循環的「新型資本主義」，寫明「將重建厚實的中間階層」，提出對積極加薪的企業在稅制上予以支援。公明黨將宣傳重視育兒及教育的政策。
在野黨聚焦消滅貧困
立憲民主黨、共產黨、令和新選組、社民黨4個在野黨，主張為縮小貧富差距和消滅貧困，實行消費稅減稅並加重富裕階層負擔。日本維新會主張探討統一發放生活必需的最低限度金額。國民民主黨提出轉向積極的財政政策。
據《產經新聞》與《富士新聞網》11日發布的民調顯示，自民黨支持率為45.3％，立憲民主黨支持率僅有6.4％。最新民調也顯示，日本選民希望看到政府採取果斷措施終止新冠疫情，重建經濟。
(時報資訊)
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