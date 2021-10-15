台積電昨日法說會，外界關注赴日設廠議題，台積電總裁魏哲家昨日回應，台積電有意在日本興建特殊製程晶圓廠，提供22奈米與28奈米技術進行晶圓製造，預計2022年建造，2024年量產。
魏哲家表示，基於客戶需求、商業機會和成本考量因素，在盡職調查後，有意在日本建立一座特殊製程晶圓廠。台積電也已經收到來自客戶和日本政府對這個計畫的強力承諾和支持，此座晶圓廠將採用22奈米與28奈米技術進行晶圓製造，預計2022年就會開始設廠、2024年量產。
魏哲家表示，透過全球製造足跡將使台積電更好滿足客戶需求，接觸全球人才，從投資中獲取適當地報酬，並為股東帶來長期的獲利增長。
魏哲家信心十足表示，2025年台積電2奈米不論是密度或效能，都是最領先技術，對於台積電維持產業競爭力仍深具信心。
至於3奈米的進度，台積電表示，3奈米按照計畫開發，也已經開發完整的支援高效能運算及完整智慧型手機運用。3奈米預計2022年量產。
(時報資訊)
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